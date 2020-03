Løber du også panden mod en mur?

Frivilligcenteret i Helsingørs patient- og pårørendenetværk har, i samarbejde med en mindre arbejdsgruppe fra lokale patientforeninger, besluttet at lægge ud med en foredragsaften med Bettina Post som er tidligere meget respekteret formand for Socialrådgiverforeningen og nuværende borgerrådgiver i Høje Tåstrup.

Overskriften for arrangementet lyder: Løber du også panden mod en mur som patient eller pårørende?

- 30 organisationer, hvoraf Frivilligcenteret i Helsingør er repræsenteret med 18 lokalforeninger, er nået til den erkendelse, at pårørende på tværs af sygdommenes og lidelsernes art har så mange fælles problemer, at det vil være en rigtig god idé at lukke dørene op og invitere til foredragsaftener, hvor vi kan få oplysning og debat om nogle af de problemer, vi som pårørende render ind i, forklarer næstformand i Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Helsingør, Jan Algreen-Ussing.