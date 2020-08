Løberne fra Puls 3060 til vinløb i Espergærde, som havde Alsace som tema.

Løbeklub stod bag vinløb

Helsingør - 18. august 2020

Puls 3060 i Espergærde er en klub med mange sociale aktiviteter ved siden af de tre ugentlige træningsløb på hold i alle tempi. Motionsløb, Power Walk, trailløb, tempoløb og ikke mindst den årlige begyndertræning. I sidste uge afholdt klubben for anden gang "Puls 3060 Vinløb". Denne gang for 40 glade medlemmer. Det foregik i den almindelige træningstid plus lidt ekstra tid til smagning og foredrag. Arrangørerne Erik Nørlem fra Puls 3060 og vores lokale vinekspert Jan van Deurs havde med velvillig hjælp fra Menu i Espergærde sammensat en smagning på seks vine fra Alsace-området.

Deltagerne løb til seks poster, hvor de på nogle poster blev mødt af en medløber fra klubben, der havde stillet sin have til rådighed og stod klar med en smagsprøve. Andre poster var lagt på Espergærde havn og i Egebæksvang skov. Ved hver post blev der smagt og besvaret spørgsmål fra den medbragte vinquiz. Hvilken drue smager I på? Hvilken karakter vil I give den? Løbet var for alle uanset løbeniveau. Medlemmer fra alle hold kunne være med. Ideen var ikke at komme hurtigt i mål, men at gætte rigtigt - eller bruge sin viden om vin - til at besvare spørgsmålene. Damerne fra Orange hold vandt i år. De vandt ikke, fordi de løb hurtigst, men fordi de vidste mest.

Næste sociale aktivitet i klubben er et foredrag om løb over indlandsisen. På grund af forsamlingsforbuddet bliver Puls 3060 desværre nødt til at aflyse det traditionsrige Halloweenløb i oktober, men vi vender stærkt tilbage i 2021. Man er altid velkommen til at kontakte klubben for at høre om vores træning og andre aktiviteter - og ikke mindst til at komme forbi og løbe med på et par prøveture. Skriv til formand@puls3060.dk, eller se mere om os på vores hjemmeside puls3060.dk.