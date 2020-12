Løbeklub med fokus på det sociale

- Jo da, vi løber og power walker også for vores fysiske sundheds skyld, men mindst lige så meget for at opleve det sammenhold, der opstår, når man bevæger sig sammen. Netop det sociale har været svært i et år med COVID 19 som medløber. Men på trods af vores ikke-velkomne medløber er det lykkedes for klubben at komme ud af 2020 med kluboplevelser i bagagen og et stabilt medlemstal. Det skyldes ikke mindst vores trofaste gruppe af frivillige både til træning, bestyrelsesarbejde og ikke mindst klubarrangementer, fortæller Jette Tougaard Bendtsen.