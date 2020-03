I lørdags blev der observeret 1300 traner hen over Ålsgårde. Foto: Jørn Skeldahl

Livrem og seler hos Kohavens Venner

Selvom smitterisikoen udenfor er lav, vælger Hellebæk Kohaves Venner alligevel at aflyse planlagte ture i foreningsregi til efter påske for at gå med livrem og seler.