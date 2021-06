Livreddere med appel til badegæster efter voldsom ulykke: - Lad nu være!

Se billedserie En alvorlig badeulykke rystede sidste år Hornbæk, hvor en militærhelikopter blev kaldt ind for at hjælpe tre nær-druknede drenge. Alligevel tager mange den dag i dag for let på sikkerheden på stranden, lyder det fra livredderne. Foto: Julian Isherwood

Et år efter en meget alvorlig ulykke, hvor tre små brødre blev taget af strømmen tæt ved vestmolen, oplever livredderne på Hornbæk Strand fortsat problemer med uforsigtige badegæster præcis samme sted

Den sidste dreng mangler. Livredder Asger Helmig kan ikke finde ham. Strømmen er uhyggelig stærk, de hårde sten truer på den ene side, og der er tang over alt. Mest af alt er livredder Asger Helmig dog i kamp med tiden. Så han dykker igen.

- Der er så meget tang, at du ikke kan se din egen hånd foran sig - normalt kan vi fange folk i overfladen, så det er ikke hverdagskost. Det udfordrende er også, at vi ikke er klar over, hvor han er gået ned henne, så eftersøgningsområdet er meget stort, siger han.

Tre små brødre er blevet fanget af strømmen ved vestmolen på Hornbæk Strand. Det er lykkedes den første dreng at komme op på land ved egen kraft, den anden bror får kunstigt åndedræt på stranden, mens det er værre med den sidste.

Livredderne kan ikke finde ham.

Kritisk situation Under de meget vanskelige betingelser skynder Asger Helmig sig så meget, som han overhovedet kan, samtidig med at han går metodisk frem i sin søgning. Egentlig løber den lokale livredder selv en stor risiko, fordi han kan slå hovedet på stenene eller blive taget af strømmen.

Som minutterne går, bliver situationen mere og mere kritisk, men pludselig rammer Asger Helmigs hånd noget blødt.

- Det er selvfølgelig en enorm lettelse. Ellers når jeg ikke at tænke så meget, fordi træningen lynhurtigt tager over, så jeg får ham hivet op til overfladen og til min kollega. Der går faktisk en times tid, før jeg kan mærke noget fysisk. Først efterhånden som adrenalinen forsvinder, bliver jeg klar over, at jeg har kørt hårdt på, husker den lokale livredder.

Siden blev drengene fløjet med militærhelikopter til Rigshospitalet, hvor de blev behandlet for deres skader, og alle drengene endte med at overleve.

Kan ske igen Var det ikke for Asger Helmig og de to kolleger Mick Steen Nielsen og Jens Tellram Thranes indsats kunne den 28. juli 2020 være endt helt galt. Derfor hyldes de nu for deres exceptionelle redningsaktion med årets Kaj Walther-pris. Livredningen var en koordineret indsats, og det havde været umuligt at klare ene mand, fortæller Asger Helmig, som derfor er glad for at kunne dele prisen med sine kolleger.

- Vi evaluerer altid en redning efterfølgende, og vi har egentlig tænkt, at vi ikke kunne have gjort noget anderledes eller hurtigere. Sagen fik stor mediebevågenhed, og derfor er man på en måde kommet til at evaluere den ekstra meget med sig selv, så derfor betyder det meget, at andre også anerkender indsatsen, lyder det fra den nu 30-årige livredder.

Episoden med brødrene på henholdsvis 6, 8 og 11 år fik hele Danmark til at holde vejret, men den overhængende fare ved at bade ved moler og bølgebrydere er tilsyneladende hurtigt glemt igen. Et år efter ulykken, fortæller Asger Helmig således, at der stadig er store problemer med badegæster på Hornbæk Strand, som undervurderer risiciene og ignorerer skiltningen på stedet.

- Vi oplever desværre jævnligt situationer samme sted - forskellen er bare, at det gik væsentligt mere galt med drengene. Det kommer til at være et problem lang tid efter, jeg er stoppet som livredder - Jeg tror bedst, jeg kan sige det sådan, at da jeg svømmede ind efter at have hentet de tre drenge, var de næste ti strandgæster på vej lige ud i det samme hestehul. Det kommer man ikke ligefrem i godt humør af, fortæller han.

Var gal igen i weekenden Også cheflivredder i Nordkystens Livredningstjeneste John Mogensen oplever, at flere badegæster på Hornbæk Strand fortsat ignorerer baderådene, og han kommer med en klar opfordring til badegæsterne. Især nu hvor sommervejret og skoleferien sender mange på kurs mod stranden.

- Den var gal så sent som i weekenden. Lad nu være! Livredderområdet stopper 100 meter fra molen, så vi prøver på den måde at signalere, at badegæster skal holde sig væk, fordi det ER farligt, siger John Mogensen.

Han mener ikke, at livredningstjenesten som sådan kan gøre mere i forhold til eksempelvis skiltning.

- Vi har et skilt, hvor der står, der er fare for understrøm, og at badning frarådes. Problematikken er lidt den samme, som når folk vælger at køre over for rødt lys - Der handler det heller ikke om størrelsen på det røde lys, siger John Mogensen, der dog har et nyt skilt i støbeskeen.

- Jeg har tænkt på, om jeg skal udvikle et nyt skilt noget med nogle hajer - det kan være det virker bedre, siger cheflivredderen.

Ved moler vil der ofte være en udadgående strøm, og det anbefales helt at undgå at bade nær ved dem - om det så er på Hornbæk Strand eller andetsteds.