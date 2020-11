Livestreaming om indlandsisen

Indlandsisen har ændret Grønlands landskab og gemmer stadig på mange hemmeligheder. Hør om forskernes nylige fund af meteorkrater under isen, og om den globale opvarmnings påvirkning på indlandsisen - overlever indlandsisen eller er den dødsdømt?

I efterårets sjette og sidste livestreaming fra Aarhus Universitet, på Espergærde Bibliotek, skal man møde professor i kvartærgeologi Nicolaj Krog Larsen, Globe Institute, Københavns Universitet og professor i geofysik David Lundbek Egholm, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.

Arrangementet bliver afholdt efter gældende retningslinjer i forhold til Covid 19 og med stort fokus på at gøre det trygt at deltage. Derfor er der kun plads til 55 personer, og man skal have mundbind på, når man ikke sidder på sin plads.