Litteratur med lydspor

I slutningen af april udkommer Hvis vi ikke taler om det, der er Leonora Christina Skovs længe ventede fortsættelse til den prisbelønnede erindringsbog, Den, der lever stille. Kort efter udkommer sangerinden og komponisten Kristina Holgersens nye album, som byder på et tekst- og musikunivers baseret på ord og stemninger i de to bøger, akkompagneret af Line Felding på cello og andre instrumenter.

De tre kvinder inviterer til en aften, hvor Leonora fortæller om skriveprocessen og bl.a. læser op fra de steder i de to bøger, der har inspireret Kristinas lydspor. Kristina giver et indblik i musikkens tilblivelse og fremfører numrene akkompagneret af Line på cello, guitar og autoharpe. Sammen åbner de op for, hvordan det er at arbejde som musiker og romanforfatter i et samlet udtryk og lukker publikum helt ind i hjertet af det kunstneriske samarbejde.