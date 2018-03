Litterær studiekreds

Også i forbindelse med denne roman er det interessant at følge temaer fra Selma Lagerlöfs liv og bøger. Selma Lagerlöf har talrige gange behandlet temaet hjemstavn og hjemløshed, bl.a. i Gösta Berlings saga, i Mårbacka eller Familien Lövenskjöld. Tiden er naturligvis også vigtig: I Jerusalem er fattigdommen i Sverige ved århundredskiftet grunden til, at så mange bønder emigrerede. Bogen udspiller det store spørgsmål om at høre hjemme et sted og at være tro. Hvad betyder det?