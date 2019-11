i forbindelse med narkosagen kunne Frederiksborg Amts Avis afsløre, at den dengang 25-årige mand havde titel af direktør for et IVS-selskab som havde adresse i denne postkasse i en villa på Montebello Allé i Helsingør. Billedet er taget i foråret 2017. Foto: Andreas Norrie

Litauisk fupdirektør kendt fra lokal narkosag

En dengang 25-årig mand ved navn Paulius Vitkus fra Litauen blev tilbage i foråret 2017 i dømt 4 års fængsel ved Retten i Helsingør for sammen med noget ældre landsmand at have forsøgt at indsmugle 946 gram kokain ind i landet via postbutikken i Kvickly Stjernegade. Imidlertid blev han og kumpanen overvåget på stedet, og pakken, der var afsendt fra Peru, var allerede blevet opdaget på det internationale postkontor i København. Her havde politiet i øvrigt byttet kokainen ud med flormelis eller et lignende materiale.

En af de formodede stråmands-direktører for de tiltalte i den gigantiske moms- og hvidvasksag »Operation Greed« forsøgte at indsmugle en stor mængde kokain via postbutikken i Kvickly på Stjernegade.

