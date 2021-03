Se billedserie Helene Liliendahl Brydensholt(37) er uddannet antropolog, og arbejder i en grøn designvirksomhed. Foto: Steen Herdel

Liste Å stiller med to antropologer og en ingeniør

Alternativet satser på et mandat i Byrådet og den grønne og sociale omstilling.

Torsdag aften blev Mette Skamris, Helene Liliendahl Brydensholt og Morten Hvidberg Greve valgt som Helsingørs byrådskandidater for Alternativet. Alternativet stiller hermed et skarpt hold, der tilsammen vil kæmpe for en seriøs grøn omstilling af kommunen, skriver partiforeningen i en pressemeddelelse.

Lokalforeningen har valgt, at der ikke bliver udpeget spidskandidater til årets valgkamp. Hvis Alternativet får en eller flere kandidater ind i byrådet, vil det således være den eller de kandidater, der får flest personlige stemmer, der træder ind i byrådet.

To antropologer og en eksportingeniør

Den ene af de tre kandidater er 37-årige Mette Skamris. Til dagligt underviser Mette på Den Internationale Højskole i Helsingør. Mette underviser i miljøstudier, drama, genbrugs-design, økologi og permakultur. Politisk brænder Mette for klimaretfærdighed og bæredygtig omstilling.

Udover klimadagsordenen interesserer Mette sig også meget for cirkulær økonomi, kultur og uddannelse/arbejdsglæde. Mette er bachelor i antropologi med en naturvidenskabelig kandidatgrad i naturressourcer og udvikling. Hun bor på højskolen sammen med sin familie. Mette har tidligere arbejdet for FN i Bangladesh med skovbevarelse og med civilsamfund og ungdomsfrivillighed i Jordan.

Holdets yngste kandidat er 33-årige Helene Liliendahl Brydensholt. Hun er uddannet antropolog og arbejder for en lille grøn designvirksomhed i København. Helene flyttede til Helsingør sammen med sin familie i 2019, og de er dermed en af de mange børnefamilier, der er kommet til byen de seneste par år. Foruden den grønne dagsorden, er Helene optaget af det børne- og familiepolitiske område, hvor hun kæmper for mere tid og frihed til børnefamilierne, samt mere selvbestemmelse til kommunens daginstitutioner og skoler.

Cirkulær kommune Morten Hvidberg Greve, 52 og far til 4, er barn af byen. Han er vokset op i Helsingør og Hellebæk, og er student fra Helsingør Gymnasium. Efter at have været væk fra byen i en årrække, har Morten, siden 2017, været bosat i Hornbæk med sin kone og yngste datter. Som uddannet eksportingeniør har Morten arbejdet med biogas- og forbrændingsanlæg og går til valg på at se Helsingør træde i karakter med visionen om at blive foregangseksempel som bæredygtig "Cirkulær Kommune". Udover visionen for Helsingør som cirkulær kommune, er Morten optaget af sundhed for borgere i alle aldre.

Var tæt på Ved sidste kommunalvalg var Alternativet meget tæt på at komme ind i byrådet. Faktisk havde Alternativet fået en mandat ind, hvis det havde organiseret sig i et andet valgforbund, end det vi indgik i, i 2017.

Partiforeningen mener, at kommunen har brug for Alternativet til at sikre en reel grøn omstilling. Det skal være Alternativets opgave i byrådet at kræve grøn handling, samt at fortælle borgerne, når kommunen tager beslutninger, der modarbejder og tilsidesætter den grønne omstilling.

Derudover vil Alternativet kæmpe for, at der i byrådet ikke kun tages beslutninger ud fra en økonomisk vækstideologi, men at der føres politik, der vægter social og grøn bæredygtighed ligeså højt som den økonomisk vækst.

