Lions overrækker en ladcykel til Team V

Grydemoseskolen ligger tæt på naturskønne områder, og det er vigtigt for børnene, at de kan komme ud i naturen, også på cykel, men det er ikke alle børnene, der selv kan cykle. Derfor er en ladcykel, der kan rumme tre børn og ikke er for tung at køre for pædagogen eller læreren, et stort ønske.