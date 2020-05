Ligesom at se fjernsyn med lukkede øjne

Du kender ham fra satiregruppen Selvsving, fra superkoret Læderhalsene og fra radio og TV. Men nu kan Lars le Dous, der bor i Espergærde, også skrive forfatter på sit cv. På Politikens Forlag har han netop udgivet lydbogen »Verdens mest berømte familie« - en lydbog for de 6-12 årige men i aller højeste grad også en lydbog, som de voksne kan klukke over og med detaljer, som de kan nikke genkendende til.

Lars le Dous har netop udgivet en lydfortælling for børn om »Verdens mest berømte familie« men de voksne må også gerne høre med på, for den er sjov og spækket med finurligheder.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her