Lige nu: Eksplosionsfare - Søg indendørs straks

En overgravet gasledning på Moselundsvej i Helsingør udgør lige nu en fare for at forårsage en eksplosion. Nordsjællands Politi opfordrer derfor alle personer, der befinder sig udendørs i området ved Esrumvej, nord for Lindevangsvej, øst for Klostermosevej og vest for Spættevej, at søge væk fra området. Det skriver de på Twitter.