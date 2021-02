Det er både små og store sager, som bliver afgjort her i byretten. Foto: Allan Nørregaard

Artiklen: Lider af nervebetændelse - fik dom for hashbesiddelse

Lider af nervebetændelse - fik dom for hashbesiddelse

Hash er et ulovligt stof - også selv om det bliver taget som smertelindring. 57-årig kvinde, der lider af nervebetændelse er idømt betinget fængsel.

En 57-årig kvinde med bopæl på Vapnagaard er blevet dømt for besiddelse af 160 gram hash ved Retten i Helsingør.

Hashen og nogle såkaldte pølsemandsposer blev fundet af politiet i marts forrige år, hvor den 57-årige kvinde forklarede, at hun bruger hashen som smertelindring. Samtidig indrømmede hun, at hun ganske rigtigt havde solgt noget af hashen til medlemmer af en gruppe af personer, som lider af nervebetændelse ligesom hende selv, fremgår det af dombogen.

Retten kom frem til, at dommen skulle udmåles til en straf på 20 dages betinget fængsel. Vilkåret er, at hun ikke må begå noget strafbart i et år.