Liberal Alliances seks mand store bestyrelse vil være at finde på stemmesedlen til kommunalvalget. Fra højre ses Aishah Yatim, Kira Danholm, Claus Helge Nielsen (næstformand), Nicklas Møller Danholm (formand), Nicholas Just og Jan Illum. Foto: Presse

Liberal Alliance har holdet klart til valget

Det bliver Kira Danholm, Snekkersten og Nicholas Just, Kvistgaard, som skal stå i spidsen for LA’s valgkamp

Liberal Alliance Helsingør har afholdt generalforsamling og opstillingsmøde til kommunalvalget 2021. Den nye bestyrelse er klar til at trække i arbejdstøjet frem mod valget, lyder det fra partiets lokalafdeling

- Vi håber på et styrket borgerligt flertal med Benedikte Kiær som borgmester, og vi vil gerne sikre at vi er den liberale stemme i det nye byråd, lyder det i en pressemeddelelse.

Hele bestyrelsen bestående af Aishah Yatim, Kira Danholm, Claus Helge Nielsen (næstformand), Nicklas Møller Danholm (formand), Nicholas Just og Jan Illum stiller op som kandidater til KV2021, med Kira Danholm som Liberal Alliances spidskandidat.

- Kira vil sammen med Nicholas Just udgøre vor »front team«, hedder det i pressemeddelelsen. Kira Danholm var partiets spidskandidat ved det seneste byrådsvalg, men Nicholas Just ved seneste valg var opstillet til byrådet i Fredensborg Kommune. Han har også før flytningen til Helsingør Kommune været formand for partiets Hørsholm-Fredensborg-afdeling.