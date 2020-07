Måske den parkeringsplads med Danmarks smukkeste og mest attraktive beliggenhed. Foto: Andreas Norrie

Levende Havneplads er på vej på udvalgsdagsorden

Helsingør - 25. juli 2020 kl. 04:51 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

By-, Plan- og Miljøudvalget skal diskutere mulighederne for en mere spændende plads mellem Strandgade og Havnegade. Det er medlemmet Peter Poulsen (S), der tager sagen op. Idéen om at gøre Havnepladsen foran Strandgade til en levende plads med udendørsservering, torvehandel og plads til arrangementer - i stedet for en kommunal parkeringsplads - fik som omtalt her i avisens spalter nyt liv efter, at folketingsmedlem Henrik Møller(S) satte sagen til debat på Facebook, og fik masser af både positive og negative kommentarer. Dog mest det første.

En af dem, som er positive overfor idéen er medlem af By-, Plan- og Miljøudvalget Peter Poulsen(S), og han synes ikke, at parkeringsspørgsmålet skal standse en diskussion om en anden anvendelse af pladsen, som har en enestående beliggenhed, hvad angår historie, udsigt og forbipasserende fra stationen og færgerne. En af Poulsen tanker er, at man kan se på parkeringssituationen og behovet i forbindelse med projektet om et nyt campus ved Svingelport, hvor der alligevel skal findes parkeringsløsninger.

- I forbindelse med en debat der pt er - se medsendte fra Frederiksborg Amts Avis d.d. vil jeg gerne anmode om at vi får en sag på dagsorden i BPM udvalget på et af de førstkommende udvalgsmøder. I første omgang for at få en indledende drøftelse af mulighederne for at nedlægge parkeringen på Havnepladsen med henblik på efterfølgende at lave pladsen om til et rekreativt område med de muligheder det vil indeholde, lyder det i en mail til forvaltningen fra Peter Poulsen.

Som tidligere omtalt i avisen har Byrådets andet store parti, Konservative, ikke taget endelig stilling. Medlem af By-, Plan- og Miljøudvalget Janus Kyhl har dog svært ved at se, at beboerne i indre by ville kunne undvære parkeringspladserne.