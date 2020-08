Lektie-og Sprogcaféen åbner med visir

Helsingør: I Kulturhus Syd på Vapnagård slås dørene atter op tirsdag den 25. august for lektiehjælp og sprogstøtte til børn, unge og voksne. Kulturhuset vil fremover forsøge at holde åbent på tirsdage 14.30 -17.30, undtagen i skoleferierne. Lektiehjælper-holdet glæder sig til at se sine mange brugere igen i virkeligheden, fremfor kun at kunne hjælpe online, som det blev forsøgt før sommerferien.