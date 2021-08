Se billedserie Anje Holmstad bor på Vapnagård og er formand for kommunens største boligselskab Boliggården. Foto: Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Lejerne vil høres i valgkampen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lejerne vil høres i valgkampen

Cirka 12.00 af kommunens stemmeberettigede borgere er lejere i kommunens to store almennyttige boligselskaber - nu vil selskabernes to formænd have lejernes vilkår på dagsordenen til kommunalvalget.

Helsingør - 15. august 2021 kl. 12:14 Kontakt redaktionen

De beboervalgte bestyrelsesmedlemmer i de to store boligselskaber Boliggården og Nordkysten i Helsingør har fredag udsendt et spørgeskema, til alle kandidater fra alle partier, oplyser de to formænd.

Der spørges meget bredt om emner, som betyder noget for beboerne i de to store boligselskaber. Det er for eksempel, takster for affald, finansiering af den grønne omstilling, kulturelle aktiviteter ud til de store byggerier ventelister og kommunal anvisning af beboere, boligmangel, nybyggeri, indskudslån med mere.

Anje Holmstad, der er formand for Boliggården, siger at de ønsker at få et byråd, der tager hensyn til lejernes forhold. Med spørgeskemaet vil de give kandidaterne en mulighed for at kommunikere klart, hvad de vil arbejde for, hvis de bliver valgt. Anje bor selv i Vapnagård, hvor hun også er formand for den lokale afdelingsbestyrelse.

Formanden for Boligselskabet Nordkysten Palle Wørmann bor i Borupgård. Han siger at han vil gøre sit bedste for at udbrede byrådskandidaternes svar på spørgsmålene til lejerne og til alle andre borgere i kommunen. Han ønsker at vælgerne hermed kan få et ordentligt grundlag for at beslutte, hvem de vil stemme på.

Formændene for de to store lokale boligselskaber, Palle og Anje, slutter af med, at spørgeskemaet blot er det første af en lang række planlagte aktiviteter. Formålet er at få et byråd, der vil arbejde for bedre vilkår, for de mange der bor til leje.

I de to boligselskaber bor knap 8.000 husstande og dermed ca.12.000 stemmeberettigede i Helsingør Kommune. Alle partierne har tilkendegivet, at de vil udsende spørgeskemaet til deres opstillede kandidater til byrådet.