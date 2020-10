Se billedserie Luigi Ciotta er italiensk klovn og gadeartist, der i 2009 og 2014 vandt prisen for bedste Onemanshow i Italien. I 2017 kunne man opleve Luigi Ciotta og EVERYTHING IN A SUITCASE på PASSAGE Festival.

Legesyg akrobatik og eminent kuffert-klovneri

Helsingør - 04. oktober 2020 kl. 04:04

Efterårsferie er også familieteater-tid, og der bliver fart over feltet, når det belgiske kompagni Circus Katoen og den italienske klovn Luigi Ciotta på skift indtager Kulturværftet i Helsingør.

De spiller i alt otte forestillinger fordelt på onsdag 14. og torsdag 15. oktober. Forestillingerne varer cirka 30. minutter, så man kan snildt opleve begge forestillinger samme dag.

Det klassiske dilemma: Et ungt par skal flytte sammen. Men HVOR skal hendes plante stå? Hvor i alverden stiller de skabet, og hvordan får de plads til alt hans tøj? Med legende fysisk akrobatik udfordrer de to hinandens grænser på den mest humoristiske og overraskende måde og de stopper ikke før alt har fundet sin plads. Stykket hedder Ex Aequo og opføres af Cirkus Katoen.

Som 6-årig startede Sophie van der Vuurst de Vries på cirkusskole og Willem Balduyck har prøvet at bekæmpe tyngdekraftens siden han var barn. Sammen har de dannet Circus Katoen, fortæller Helsingør Teater, der inviterer til de to forestillinger.

Det andet teaterstykke hedder »Everything in af Suitcase« af Luigi Ciotta.

På et imaginært hotel er der fuld af gæster - og alt for mange kufferter. Vi er i 1930'erne, og musikken akkompagnerer hotellets skønne portier i kampen mod et overvældende og voksende kuffert-kaos, med fysisk teater, klovneri og cirkusballade.

Ex Auquo spiller klokken 11.00 og 14.00 de to dage, og Everyhing in a Suitcase kan opleves klokken 12.00 og 15.00 på Kulturværftets store scene.

Alder: Fra 3 år. Varighed: 30 min. pr forestilling. Billetter af 50 kroner for børn og voksne via www.helsingor-teater.dk