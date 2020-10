Manfred Mann opnåede i 1960'erne masser af topplaceringer på den den britiske hitliste. Foto: Presse

Legendariske Manfred Mann giver HH-koncert

Helsingør - 12. oktober 2020 kl. 15:51 Kontakt redaktionen

Som en del af koncertsamarbejdet mellem Kulturværftet, Helsingør, og The Tivoli, Helsingborg, præsenterer de to spillesteder nu legendariske Manfred Mann. Manns virtuose karriere spænder over imponerende seks soul-rock-årtier, og nu kan legenden opleves live sammen med sit Earth Band på The Tivoli.

Utallige hitlisteplaceringer med klassikere som Ellie Greenwichs Do Wah Diddy, The Shirelles' Sha La og Bob Dylans The Mighty Quinn har sikret Manfred Mann's Earth Band en kultlignende status på den internationale musikscene.

Efter mere end 40 aktive år er store stjerner som Sting, Paul Weller, Del Amitri og Super Furry Animals blevet fortolket af det legendariske band. Nu kan det nordsjællandske og svenske publikum så glæde sig til en forrygende og yderst sjælden koncertoplevelse med Manfred Mann's Earth Band.

Englands hitmager - kun overgået af The Beatles

Manfred Mann blev født i Johannesburg i Sydafrika i 1940, men har været aktiv i England siden 1962. Sammen med bandet, der også hed Manfred Mann, var han den, der i 1960'erne havde flest hits i England - kun overgået af The Beatles.

I 1971 dannede han Manfred Mann's Earth Band, der lagde en mere progressivt rockende og jazzet stil for dagen i forlængelse af britiske navne som Cream og Traffic. Ligeledes i stil med The Byrds gjorde de sig som opfindsomme fortolkere af kollegernes sange, heriblandt en storhittende version af Bruce Springsteens Blinded by the Light.

Koncerten med Manfred Manns Earth Band er arrangeret i et samarbejde mellem The Tivoli og Kulturværftet, og foregår torsdag den 5. august, kl. 20.00

på The Tivoli i Helsingborg.

Billetter sæges på kuto,dk