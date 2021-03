Legendarisk kapsejlads fylder 75 år

Kapsejladsen Sjælland Rundt fylder i år 75 år, og selvom coronaen stadig ligger som en tung skygge over alle arrangementer, så er folkene bag, Helsingør Sejlklub, klar til at markere jubilæet med en stor sejlads. Som noget nyt bliver Helsingør også startstedet for Anholt Race - en sejlads der begynder den 18. juni og som allerede har 110 tilmeldte både. Denne sejlads bliver en del af Sjælland Rundt-kapsejladsen.

- Formålet med Anholt Rundt er at tilbyde en kortere og mere udfordrende kapsejlads, som ikke er lige så tidskrævende som Sjælland Rundt, forklarer arrangørerne. Anholdt Rundt kan være med til at tiltrække flere ungdomssejlere til stævnet, fordi distancen er kortere og dermed mere interessant for ungdomssejlerne. Helsingør Sejlklub håber på at kunne have 500 deltagere med til både Sjælland Rundt og Anholt Race ved at forskyde starten mellem de to kapsejladser. Det forklarer arrangørerne i den ansøgning, de har sendt til kommunen om tilskud til sejladsen.