Legendarisk gæstgiveri er nu sat til salg for million-beløb

Der er tale om et af Helsingørs mest kendte og ældste værtshuse og spisesteder, som nu er blevet sat til salg for lidt over 2,5 millioner kroner hos erhvervsejendomsmægleren Ernst Sørensen. Der er tale om en pris for at overtage den veldrevne virksomhed, mere præcist afståelsen, og oveni kommer så en husleje til udlejer på lige under 841.000 kroner årligt.