Se billedserie Den traditionsrige passagerrute har med få undtagelser ligge stille siden grænselukningen. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Legendarisk færgerute sejler igen fra torsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Legendarisk færgerute sejler igen fra torsdag

Helsingør - 08. juli 2020 kl. 13:33 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rederiet Sundbusserne har besluttet at starte sejladsen med én af to sundbusser, Pernille, som vil blive sat i rutefart mellem Helsingør og Helsingborg, fra torsdag den 9. juli.

- Vi begynder at sejle fra på torsdag. Det ligger ikke i vores DNA at ligge stille og vente. Vi har en forventning om, at man inden længe vil åbne for indrejse fra Skåne. Skånes antal af smittede pr. 100.000 borgere falder til stadighed. Vi ønsker at være klar, til åbningen sker, fortæller Hans Froholdt, direktør på Sundbusserne, i en pressemeddelelse.

Herved hentyder han til, at Danmark tillader indrejse fra regioner i Sverige med lave smittetal. Tal, som Skåne hidtil har ligge noget over.

Hans Froholdt påpeger i øvrigt, at rederiet Forsea, tidligere Scandlines, har sejlet med passagerer under hele corona-krisen.

De danske myndigheder indstiller stadig, at danskerne ikke tager til Sverige - og at svenskerne skal have et anerkendelsesværdigt formål som for eksempel arbejde - eller en negativ corona-test i hånden, når de kommer til Danmark.

- Vi anbefaler stadig, at man retter sig efter myndighedernes henvisninger, men vi stiller os til rådighed for dem, der skal på tværs af sundet, siger

Aftenture Corona-krisen kalder på at tænke nyt. Det betyder blandt andet, at man allerede nu har besluttet at genlancere de kendte og meget populære aften-ture på sundet med udgangspunkt fra Helsingborg. Det vil ske fra den 16. juli. Herefter vil der være aftenture torsdage og søndage resten af sommeren.

Sundbusserne har desuden oplevet en stor interesse for at sejle passagerer fra København til Hven. Passagerne har været inde og booke plads på flere forskellige afgange. Sundbusserne har valgt at gennemføre sejladserne med Sundbussen, Jeppe.

- Vi kan registrere, at mange allerede har booket billetter fra København til Hven. Ud om morgenen og hjem om aftenen. Vi må gå ud fra, at de har vurderet, at der er luft og plads nok på Hven, når de aktivt har været inde og købe billetter på vores hjemmeside,"siger Hans Froholdt videre.

Planen for hvordan Sundbusserne vil genoptage sejladserne til deres destinationer med fuld kraft, når »corona-muren« gennem Øresund fjernes, er i fuld gang.

- De populære aften-ture og forskellig underholdning skal gå hånd i hånd med den rutefart fra centrum til centrum i Helsingør og Helsingborg og sommerturene til Hven, der er Sundbussernes fundament. Vi har haft tid til at evaluere, trimme og produktudvikle vores populære aktiviteter. Nu ønsker vi bare at få dem ud at leve, siger Hans Froholdt.

relaterede artikler

Grænselukning: Så mange er blevet afvist ved færgerne 04. april 2020 kl. 09:54

Se billederne da Helsingør lukkede grænsen til Sverige 14. marts 2020 kl. 16:01