Stubben holdt i sommer have fest med lotteri, zumba, marked og gratis klipning. Foto: Allan Nørregaard

Leder af herberg: Vi kan ikke klare kommunens spareforslag

Helsingør - 08. april 2019 kl. 08:32 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal spares 9,6 millioner kroner på social- og beskæftigelsesområdet, hvis Helsingør Kommune skal holde budgettet for 2019. - Hvis besparelserne bliver vedtaget, bliver vi nødt til at lukke Stubben. Vi kan ganske simpelthen ikke få det til at løbe rundt, siger Anette Lauritsen, daglig leder af hjemløsehuset Stubben.

Som et led i kommunens besparelser har Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet en række forslag til besparelser på social- og beskæftigelsesområdet, og her fremgår det, at centrene forslår, at afskaffe støtten til Stubben, der i dag fungerer som hjem for 11 hjemløse og som beskæftiger sig med omkring 300 af kommunens udsatte borgere.

- For mig at se, er det en ugennemtænkt plan. Får vi ikke støtten, må vi lukke, og så skal kommunen tage over. De vil skulle finde hjem til de 11 beboere og hjælpe de mange andre, vi også hjælper, og det vil blive meget dyre end de 300.000 kroner, som vi får i støtte, fortæller hun.

Udover at afskaffe støtten til huset, foreslår forvaltningen, at man begynder at opkræve husleje for Stubben, der ellers har haft bevilget huslejefritagelse. Ingen af de to løsninger sikrer kommunen nogle besparelser i 2019, men på sigt vil det betyde færre udgifter for cirka 750.000 kroner.

- Vi håber meget på, at det her ikke bliver besluttet. Det kan få uoverskuelige konsekvenser for beboerne og vil koste kommunen dyrt i sidste ende.

