Lavede stor eksplosion: Sådan så granaten ud

Magnetfiskerne havde i mellemtiden sænket granaten, der sad fast på magneten, ned i vandet igen. Bomberydningsenheden fiskede den efterfølgende op igen, hvorefter granaten blev bortsprængt inde på Anemoneøen bag en stor rod på et væltet træ, således at de kunne retningsbestemme sprængningen.

Her blev den store magnet ligeledes bortsprængt, da bomberydningsenheden vurderede, at det var for farligt at trække granaten af magnetten. Magnetfiskerne må derfor ud og anskaffe sig en ny magnet, der ligger i prislejet omkring de 1500 kroner.