Lastbil brød i brand: Fik hjælp fra uventet kant

Det var fredag morgen klokken 08.40, at politiet fik den ildevarslende anmeldelse om, at der var gået ild i en lastbil på Kongevejen i Helsingør.

Det viste sig dog, at der heldigvis kun havde været ild i lastbilens udstødning, og at lastbilens chauffør havde fået hjælp af en anden lastbilchauffør til selv at slukke ilden med en pulverslukker.

Ifølge politiet gav det en kort overgang nogle trafikale problemer.