Langt om længe: Maritime uddannelser indviet i Helsingør

Sådan lød det afslutningsvis i borgmester Benedikte Kiærs (K) tale torsdag, da hun tog imod eleverne på de to nye maritime uddannelser i byen, bådebygger- og sejlmageruddannelsen. Men i overført betydning var det også et velkommen til selve uddannelserne, der i 2013 flyttede fra Helsingør til Hillerød, men nu altså kommer »hjem«. I første omgang til U/Nord på Rasmus Knudsens Vej, men i 2024 er det planen, at uddannelserne rykker til nyistandsatte værftshaller på havnen. Lokalerne til uddannelser kræver teknisk avancerede maskiner, og der er stadig ved at blive lagt sidste hånd på, før undervisningen for alvor kan begynde at tage form i næste uge. Men det tog ikke noget af glæden, og Benedikte Kiær udtrykte også begejstring over, at det netop er praktiske fag, eleverne har valgt. For selvom uddannelsesvalg kan være skelsættende for ens senere arbejdsliv, og det er dér, man danner nye venskaber og erfaringer, kommer der til at være brug for praktikere, lød det fra Benedikte Kiær: