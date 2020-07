Emilio Stenbæk Malla er indehaver af Stenbæk Køreskoler og har fået nok af de lange ventetider, som har tvunget ham til at sende sine elever til Børnholm, Aarhus, Aalborg, Slagelse og Næstved for at kunne tage deres køreprøve.

Lange ventetider til køreprøver sender køreskole­­elever fra Nordsjælland til Bornholm

Bornholm, Aarhus, Aalborg, Næstved og Slagelse.

Det er de seneste steder, som kørelærer og formand for Helsingør Kørelærerforening, Emilio Stenbæk Malla, har været nødt til at sende sine elever hen for at tage teori- eller køreprøve på trods af, at de tager kørekort i Helsingør.

- Det var også slemt før coronakrisen med ventetider, men nu er det endnu værre. Jeg har den seneste uge også kørt elever til Amager og Frederikssund for, at de kunne komme til prøve, siger formand Emilio Stenbæk Malla og understreger:

- Uvisheden om hvornår de kan komme til prøve, frustrerer eleverne.

Den store pukkel kommer i kølvandet på coronakrisen.

Her blev alle køreprøver aflyst i marts og blev først genoptaget fra den 29. april. Siden da har flere politikredse, heriblandt Nordsjællands Politi, haft svært ved at overholde servicemålet om en ventetid på maksimalt 14 dage for en køreprøve.

I et folketingsvar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen den 3. juli, oplyser ministeren, at han forventer, at politikredsene snarest muligt lever op til servicemålet igen.

Nordsjællands Politi har ikke ønsket at kommentere artiklen.