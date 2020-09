Lang kø til coronatest skaber frustration: Nu ændrer Regionen kurs

Hundredvis står på Helsingør Station for at blive coronatestet i en kø der strækker sig fra ForSea færgeterminalen til 7/11 kiosken. Nu indføres der tidsbestilling.

Antallet af smittede med corona i Danmark er stigende, og selvom tallene falder i Helsingør, så skaber situationen for landet stadig bekymring for de lokale. Tirsdag og torsdag, klokken 10-15.45, har der på Helsingør station været mulighed for at blive testet for corona uden tidsbestilling. Det tilbud havde flere hundrede taget brug af, da der tirsdag formiddag var en kø på flere hundrede meter på Helsingør Station, hvor testcentret fornylig er rykket til adressen Færgevej 9. Flere af de fremmødte kunne fortælle, at de havde stået i kø i mere end en time, ligesom der var forvirring om hvor testcentret lå.