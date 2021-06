Spillerne er blevet hyldest de sidste par uger. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Landsholdet sendes afsted med flag og jubel igen: Se hvornår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsholdet sendes afsted med flag og jubel igen: Se hvornår

Borgmester i Helsingør Kommune opfordrer helsingoranerne til at juble landsholdsspillerne ud af byen inden afrejse.

Helsingør - 23. juni 2021 kl. 14:12 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Det kan godt være, at Danmarks herrelandshold i fodbold har spillet sidste kamp i Parken ved EM-slutrunden i år, men det skal ikke betyde, at de ikke får en lige så stor afsked fra Marienlyst Strandhotel, når de drager mod lufthavnen på fredag, som det de oplevede forud for kampene mod Belgien og Rusland.

Læs også: Flere fodboldfester kræver flere penge

Mange vil vinke For selvom lørdagens ottendelsfinale mod Wales bliver spillet i Amsterdam, kommer landsholdsspillerne til at mærke helsingoranernes kærlighed til landsholdet, når spillerne klokken 9 fredag morgen tager bussen mod Københavns Lufthavn. - Der er mange, der har spurgt os, hvornår spillerne triller af sted, for de vil så gerne vinke og sige god kamp til dem. Vi tænkte derfor, at vi selvfølgelig skal finde ud af, hvornår de kører mod lufthavnen. Der er mange på arbejde klokken 9 om morgenen, så man kan nok ikke forvente, at det ser ud, som det gjorde mandag aften, men derfor ønsker vi stadig at yde en service for de borgere, der ønsker at vinke landsholdsspillerne farvel, fortæller borgmester i Helsingør Kommune, Bennedikte Kiær (K).

Opbakning og fællesskab På busturen ud af Helsingør mod Parken har der været hundredvis af mennesker, der har jublet, råbt og vinket til spillerne. Støtten kulminerede natten til tirsdag, da spillerne vendte tilbage til spillerhotellet, hvor omkring 200 fans havde taget opstilling foran Marienlyst Strandhotel. De danske flag har prydet bybilledet, og det kommer de også til på fredag. Partybutikken på Stjernegade har doneret flag til fansene inden gruppespilskampene, og det bliver altså også tilfældet inden ottendedelsfinalen. Det kræver blot, at man besøger deres butik og henter flagene inden fredag morgen. Helsingørs sammenhold og støtte til landsholdet er noget, som Benedikte Kiær er meget stolt over. - Det er fantastisk at opleve opbakningen og fællesskabet fra borgerne i Helsingør. Det fortæller mig, hvor meget kraft der er i Helsingør Kommune, og hvor meget vi kan opleve sammen. Det er derfor vi tager de beslutninger, som vi gør, hvor vi prioriterer et tæt samarbejde med DBU om en hybridbane, så de kan blive her. De har været her i 12 år og relationen gror stærkere og stærkere, fortæller borgmesteren. Det er altså ved 9-tiden fredag morgen, at spillerne tager fra Marienlyst Strandhotel til lufthavnen. De vender efterfølgende hjem til Helsingør på søndag, og hvis de formår at slå Wales, forbliver spillerne i Helsingør indtil den 2. juli, hvor turen går mod Olympic Stadium i Aserbajdsjan.

relaterede artikler

Danmark blev modtaget som helte efter sejr 23. juni 2021 kl. 05:17

Se alle billederne: Landsholdet blev sendt afsted fra Helsingør med maner 17. juni 2021 kl. 16:20