Læsehestene har travlt

På trods af et år med restriktioner og begrænsninger fortsætter borgerne med at låne mange bøger. Udlånet af fysiske og digitale bøger er vokset med fire procent i de otte måneder, hvor bibliotekerne havde åbent i 2020.

- Brugerne har gennem hele året bakket op om de tilbud, vi har kunnet levere. Og det mærker vi også nu, hvor der er stor efterspørgsel efter at hente reserveringer. Og det er vi meget glade for. Det viser, at biblioteket og litteraturen har et stærkt bånd til folk, siger han.