Danmarks Lærerforening ønsker hurtigere test, så raske lærere slipper for at gå hjemme. Her er det Skolen i Bymidten. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Lærere og pædagoger har flest corona-sygedage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lærere og pædagoger har flest corona-sygedage

Helsingør - 13. oktober 2020 kl. 04:10 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

En opgørelse over sygefraværet i Helsingør Kommune viser, at fraværet er størst blandt medarbejderne i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, hvilket først og fremmest drejer sig om pædagoger og lærere.

Læs også: Sygefraværet falder generelt i Helsingør

De ansatte på området for pædagoger og lærere havde i gennemsnit 0,2 sygefraværsdage i september på grund af Covid-19, imens tallet for kommunens medarbejdere generelt var 0,1 fraværsdag, viser opgørelsen, der er lavet som orientering til økonomiudvalgets møde den kommende mandag.

Området for pædagoger og lærere har det klart højeste sygefravær relateret til Covid-19.

Lærerformand ønsker hurtigere test Landsformand for Danmarks Lærer forening Gordon Ørskov Madsen er ikke overrasket.

- Mange lærere har været i risiko for at blive smittet, fordi der har været smittede på deres arbejde eller i deres familie, og derfor skal de testes. Det er en af hovedgrundene til, at mange er væk, siger han.

Han fortæller, at der kan gå 1-2 dage med at vente på at blive testet, og derefter den samme tid med at vente på at få svaret på testen.

Også blandt pædagogerne går en del afventende rundt derhjemme, fortæller næstformand i BUPL Nordsjælland Dorte Ellegaard.

- Vi ved, at nogle steder har det været et problem, at man skal blive hjemme, hvis man siger »host, host«, hvor man tidligere ville have været taget på arbejde, siger Dorte Ellegaard.

Problemet med pædagoger og lærere, der går hjemme, fordi de er usikre på, om de er smittet, bør afhjælpes med hurtigere test, mener formanden for lærerne i Danmarks Lærerforening.

- Testkapaciteten skal forbedres, fordi vi sender raske lærere hjem. Det skal gå hurtigere at få en test og få svar på en test, siger Gordon Ørskov Madsen.