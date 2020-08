Lær at sy dine egne mundbind

Onsdag den 26. august kan du få hjælp til at sy dit eget mundbind helt gratis på Nordvestskolen i Helsingør. Det er den dygtige Kirsten Rømer, der er uddannet fra Skals Håndarbejdsseminarium, der står for undervisningen.

Mundbindene bliver syet efter Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og man kan selv medbringe egne materialer, hvis man har et specielt stof man ønsker at sy af. Kirsten Rømer har det specielle filter (viseline) og en god kasse med skønne materialer, man kan dykke ned I.

Et hjemmesyet mundbind er ikke den bedste løsning, men det er langt bedre end ingenting og godt at have i tasken, hvis butikkerne løber tør. Man kan også hjælpe andre ved at sy til dem for hvem udgiften til mundbind vil være en stor udgift, nu når det er blevet lovpligtigt at bære mundbind i tog og bus.