Lær at håndtere din angst online i en corona-tid

Helsingør - 27. april 2020 kl. 17:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frem til sommerferien 2020 tilbyder Helsingør Kommune webkurset "LÆR AT TACKLE angst og depression - online", hvor både unge og voksne med angst og depression kan få hjælp.

Personer, der i forvejen lider af angst og depression, er ekstra påvirket af følgerne af Corona-pandemien. Bekymringer, tankemylder og ensomhed fylder mere end ellers, og samtidig er kommunens almindelige LÆR AT TACKLE-hold sat på pause som følge af Corona-pandemien.

Derfor tilbyder kommunen nu - i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning, at både voksne og unge ned til 15 år kan deltage i LÆR AT TACKLE angst og depression i en onlineversion. Voksne har haft muligheden tidligere, men som noget nyt er tilbuddet nu også udvidet til at omfatte unge.

Evidensbaseret

Onlinekurset er baseret på det evidensbaserede kursus "LÆR AT TACKLE angst og depression" og man kan følge forløbet fra pc fra hjemmets trygge rammer i stedet for at mødes i grupper, som det hidtil har været.

Har prøvet det selv

Hvert onlinekursus løber over 6 uger og består af 6 moduler samt live-undervisning én gang om ugen med instruktører, som selv har haft angst og depression tæt inde på livet. På onlinekurset kommer du til at arbejde med konkrete værktøjer, og der er mulighed for at dele erfaringer med de andre kursister via en chatfunktion. Kursisterne kan hverken se eller høre hinanden.

Løbende opstart

Der er løbende kursusopstart. Hvis du gerne vil være med, kan du ringe til kursuskoordinator Pernille Sørensen (voksne) tlf. 4186 8161 eller kursuskoordinator Frederikke Storm (unge 15-25 år) tlf. 2431 3548 eller skrive til laerattackle@helsingor.dk. Læs også mere på https://laerattackle.dk/angst-og-depression/angst_online/