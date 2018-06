Jens Bertram(K) mener, at der skal handles, mens der stadig er interesse fra investorerne.Foto: Allan Nørregaard

Lad ejendomsudvikler betale ny lokalplan

Helsingør - 08. juni 2018 kl. 04:38 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jens Bertram (K) håber på flertal for alternativ model. Den nøjagtige udformning af en alternativ model for udviklingen af Sommariva-grundene og den efterfølgende planproces er endnu ikke helt på plads, men det står klart, at Konservative vil byde ind med en ny model, som skal sikre en hurtigere proces, men samtidig sikre, at der også er plads til borgerindragelse.

- Vores forslag minder om model 3, hvor en ejendomsudvikler får en forkøbsret. Men vores model vil tage hensyn til, at der også vil være borgerindragelse og mere politisk indflydelse, siger Jens Bertram, der medlem af By-, Plan- og Miljøudvalget og gruppeformand.

- Det vil være sådan, at ejendomsudvikleren kommer til at betale for lokalplanen, og derved vil vi også spare penge, siger han.

Et ønske fra investorer

- Det er sådan, at vi helt uopfordret har modtaget flere henvendelser fra investorer om grundene, og en model med forkøbsret er et ønske, som vi har fået fra en udvikler, siger han.

En mulig indvending mod en sådan model er, at forkøbsretten måske kan påvirke udsalgsprisen i en nedadgående retning.

- Men jeg tror nu, at grundene er så attraktive, at det ikke er noget vi skal være bekymret over. Det handler også om at handle, mens interessen er der, siger han.

Indtil videre er det uvist, hvorvidt der kan skaffes flertal for en sådan model, da S, R og EL på mødet i By-, Plan- og Miljøudvalget støttede den oprindelige plan for udviklingen af Sommariva-området.

