La Boheme med store armbevægelser

Så kold din lille hånd er... Ordene er fra La Boheme og det er Mimis hånd der er iskold i det lille kunstnerateliér under kvisten i Paris' latinerkvarter. Hun er syerske, han er kunstner, hun er syg, han er bekymret for om han kan passe hende - han er jo blot en fattig manuskriptforfatter, der må brænde sit nyeste værk for at holde varmen. Han vælger derfor at være kold overfor hende, så hun kan finde sig en rig mand, der kan tage sig af hende. Men ak, kan man bare sådan give slip på kjææærligheden, når nu den brænder ligeså hedt som forfatterens manuskript?