LTF-trussel på p-plads: Betal eller du får en kugle for panden

I stedet for at få sine penge tilbage, blev den unge mand mødt med et krav om at betale 30.000 kroner til LTF. Første rate skulle betales den 1. december, og beløbet var 5.000 kroner.

Over 15 betjente sikrede, at der ikke blev smuglet våben eller andre ting ind til retsmødet, og de fire sigtede blev holdt adskilt, så de ikke kunne snakke med hinanden eller udveksle ting.

Det fremgår af sigtelsen, at den unge mand blev truet til at betale pengene ved, at gruppen fremviste knive og sagde, at de ville stikke ham, skyde ham en kugle for panden og komme efter hans familie, hvis han ikke betalte.

Det samme ville ske, hvis han gik til politiet.