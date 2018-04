Kvistgård-lærling på vej til Texas

Lockheed Martin mødte de tre lærlinge i Industriens Hus i København mandag. Fra venstre mod højre: Formand Claus Jensen, Dansk Metal, CEO Lone Thiel Høgholt, Multicut A/S I Vildbjerg, Asger Nielsen fra Maskinfabrikken Metalteknik A/S i Kvistgård, Nicklas Lyngby Pedersen fra Hydratech Industries A/S i Vrå, Robert Løgager Nielsen, VOLA A/S i Horsens, vice president of International Business Development Ana Wugofski, Lockheed Martin Aeronautics og adm. direktør Karsten Dybvad, DI. Foto: Søren Nielsen.