Kvinder knaldet for mørbrad-tyveri

I Meny på Øster Torv i Espergærde Centret opdagede en butiksdetektiv klokken 14.06 tirsdag to kvinder, som i forening stjal en større mængde chokolade samt kalvemørbrader fra butikken.

Da den ene kvinde var udenlandsk statsborger, blev en patrulje sendt til stedet, hvor de sigtede de to kvinder, en 19-årig fra Sverige og en 54-årig fra Espergærde, for butikstyveri, oplyser Nordsjællands Politi.