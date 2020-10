Kvinder afsløret som tøjtyve i H&M

Klokken tirsdag 18.45 blev det anmeldt, at to kvinder var blevet standset på Stürups Plads, da de havde stjålet tøj for et større beløb fra H&M. En patrulje kørte til stedet, hvor de traf de to kvinder, en 19-årig og en 20-årig og begge fra Helsingør, som blev sigtet for butikstyveri, oplyser Nordsjællands Politi.