Kvindeforum besøgte Birgitte Bergman (MF) i Folketinget.

Kvindeforum i Folketinget

Helsingør - 20. februar 2020 kl. 15:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kvindeforum Helsingør besøgte onsdag Birgitte Bergman i Folketinget, der er medlem for de konservative.

Kvindeforum fik en interessant og lærerig omvisning på Christiansborg med historiske input og mange små, humoristiske anekdoter.

Birgitte Bergman er født og opvokset i Helsingør og bor nu i Snekkersten. Hun er datter af en smed fra Helsingør Værft og er et ægte bysbarn præget af en stor stolthed for Helsingør. Birgitte Bergman har siddet i Folketinget siden juni 2019 og besidder en række spændende ordførerskaber: Ligestillingsordfører, Kulturordfører, Medieordfører og Turismeordfører. På en kvindecafe i december 2019 var Birgitte Bergman oplægsholder og det var i den forbindelse, at hun inviterede Kvindeforum på besøg i Folketinget.

Fællesskab

Kvindeforum Helsingør holder jævnligt kvindecafeer, hvor en spændende oplægsholder inviteres indenfor. Forummet udvikler sig hele tiden i takt med at flere kvinder får kendskab til forummet og får lyst til at indgå - og nye interessegrupper opstår. Frivilligcentret hjælper med at løbe initiativerne i gang og stiller rammerne til rådighed og så får fællesskaberne mulighed for at spire og blomstre.

Næste kvindecafe forgår den 9. marts i frivilligcentret og handler om bæredygtighed og om at mindske madspild. Næste vandretur med Kvindeforums Motionsnetværk bliver den 23. marts, hvor man går lidt af en etape af Nordsjællands Pilgrimsrute. Hvis man er blevet interesseret i at indgå i Kvindeforum, kan man følge med på frivilligcentrets hjemmeside, hvor man tilmelder sig arrangementerne. Man kan også tilmelde sig en mailingliste ved at skrive til kommunikation@frivilligcenter-helsingor.dk.

Kvindeforum Helsingør arbejder på at synliggøre kvindeliv og give lokale kvinder i Helsingør stemme og mulighed for at debattere og udveksle erfaringer. Ved at dele faglige, kulturelle, inspirerende og sjove oplevelser styrkes og udvikles netværket og kvinderne får mulighed for at støtte hinanden efterfølgende både fagligt, socialt og kvindepolitisk.