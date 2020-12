Kvinde taget for spritkørsel

En 57-årig kvinde fra Snekkersten blev søndag aften klokken 22.35 standset, da hun kom kørende ad Klostermosevej. Her viste en alkometertest, at kvindens promille var højere end den tilladte. Hun blev sigtet for spirituskørsel og fik efterfølgende taget en blodprøve, som skal fastlægge hendes nøjagtige promille.