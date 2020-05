Kvinde snydt af skotske fup-håndværkere

Fredag ved middagstid blev en 59-årig kvinde kontaktet af to personer fra Skotland, som tilbød at rensning og opretning af fliserne i hendes indkørsel på Ny Strandvej i Espergærde. Kvinden skrev under på en kontrakt, og mændene begyndte herefter arbejdet. Efter et par timer forlod de dog stedet under påskud af, at de skulle have en ny kontrakt på anlæg af en ny indkørsel til et væsentligt højere beløb. Det var kvinden dog ikke interesseret i. Hændelsen blev anmeldt til politiet mandag eftermiddag klokken 15.36. Det fremgår ikke af anmeldelsen, om det lykkedes mændene at få kvinden til at betale.