Kvinde skræmte to indbrudstyve på flugt

Mens beboeren var hjemme forsøgte to mænd mandag klokken 16.26 at begå indbrud i hendes hjem på Bybjerggård i Espergærde. Mens kvinden befandt sig i lejligheden forsøgte de to personer at bryde hendes terrassedør op. Men de stak af, da de opdagede, at der var nogen hjemme og nåede derfor ikke indenfor.

Kvinden har ikke kunnet give signalement af de to indbrudstyve, oplyser Nordsjællands Politi.