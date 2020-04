Kvinde knaldet for spirituskørsel

En 52-årig kvindelig bilist fra Espergærde blev tirsdag klokken 16.49 standset af en patrulje på Skindersøvej. Her viste et alkometer, at kvinden formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte, og hun blev derfor sigtet for spirituskørsel. En blodprøve blev efterfølgende udtaget med henblik på at fastslå den eventuelle promillegrad.