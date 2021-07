24 cyklister mistede livet på grund af højresvingende lastbiler fra 2015 til 2020, fremgår det af Vejdirektoratets statistik. I samme periode kom 40 cyklister alvorligt til skade. Foto: Presse-foto.dk

Kvinde dræbt i berygtet kryds: Er trafiksikkerheden god nok?

Lastbilen skulle dreje til højre i krydset, mens kvinden skulle fortsætte ligeud. Ulykken er en af mange i netop det kryds, og er derfor melder et spørgsmål sig: Kan man gøre noget for at forhindre, at det sker igen?

Helsingør - 14. juli 2021 kl. 06:33 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

En 55-årig kvindelig cyklist mistede tirsdag morgen livet i en højresvingsulykke i krydset Flynderborgvej/Stubbedamsvej. Ifølge Nordsjællands Politi kom både lastvognen og cyklisten kørende ad Flynderborgvej fra vandsiden, da bilen skulle dreje til højre ad Stubbedamsvej, mens kvinden ville fortsætte ligeud. Det var her, at hun blev ramt.

Kvinden er fra Helsingør og hendes pårørende er underrettede.

En dialog om sikkerhed Netop lyskrydset Flynderborgvej/Stubbedamsvej har en længere historik med en stribe af mere eller mindre alvorlige trafikuheld. Siden en dødsulykke i 2012, hvor en lastbil kørte overfor rødt og ind i siden på en personbil, så er krydset blevet reguleret, så der er længere tid til at få ryddet krydset for trafikanter, inden det bliver grønt i tværgående retning.

Krydset er særligt belastet af den tunge trafik, der skal til og fra færgeterminalen, og når det går galt og denne trafik er involveret, så går det ofte voldsomt til.

Kommunen er bekendt med problemstillingen, og selvom krydset ligger inden for bygrænsen, så må bekymringerne gå gennem Vejdirektoratet, for krydset er et statskryds og ikke et af kommunens egne.

Ifølge formand for kommunens trafikudvalg, Christian Holm Donatzky (R), så er Helsingør Kommune løbende i dialog med Vejdirektoratet om trafiksikkerheden, og det vil de naturligvis også være efter denne sag.

- Vi arbejder hele tiden på at øge trafiksikkerheden i kommunen, og vores mål er nul trafikudheld. Det er så tragisk, når sådan nogle ulykker her sker, og det vil vi selvfølgelig gerne undgå. Desværre så har vi bare den her 'europavej', der gå lige igennem byen med svært tung trafik. Det ville tunnel (en fast HH-forbindelse red.) være god for - men vejen er en statsvej, og derfor kan vi kun skubbe på hos Vejdirektoratet for en dialog om sikkerheden, lyder det fra Christian Holm Donatzky, der understreger, at der heldigvis ikke har været så mange kritiske ulykker her.

- Heldigvis kan vi jo se, at det er utroligt sjældent, at cyklister kommer tilskade i det her kryds, men derfor håber jeg da stadig, at Vejdirektoratet vil kigge på sikkerheden igen.

God sikkerhed Spørger man Lars Andreassen, der med sin forhenværende post som formand for Cyklistforbundet i Helsingør er en af dem, der har kæmpet for cyklisternes forhold på vejene i kommunen, så er trafiksikkerheden faktisk også vældig god her. Langt de fleste veje og lyskryds er sikre for cyklister, og selvom tirsdagens dødsulykke er voldsom tragisk, så mener han, at det er for tidligt at konkludere om, det var trafiksikkerheden - eller manglen på samme - der er årsag til uheldet.

- Det er farligt, når cyklister og lastbiler skal ud i det samme lyskryds. Om det her handler om trafiksikkerheden i det konkrete kryds, tror jeg, er for tidligt at sige noget om, siger han og tilføjer:

- Heldigvis er det meget sjældent, at der i Helsingør sker sådanne ulykker, og jeg synes generelt, at trafiksikkerheden for cyklister er ganske god her.

En anden indretning? Om en anden indretning af krydset kan forhindre lignende ulykker i fremtiden, er ifølge den tidligere formand ikke helt enkelt at svare på. Man kunne tænke sig, at cyklister fik grønt før de svingende bilister, men det ville kun gøre en forskel, hvis cyklist og bilist holder for rødt, forklarer han.

- Hvis cyklister og bilister begge kommer op mod krydset, mens der er grønt, så vil det ikke gøre nogen forskel. I stedet ville man i så fald skulle gøre, så cyklister og bilister ikke har grønt samtidig, lyder det fra Lars Andreassen, der afviser, at højresving forbudt vil være en mulighed.

- Det vil nok være i overkanten at gøre det forbudt at svinge til højre. Der sker sjældent ulykker med cyklister i det kryds, og det skal jo også være til at komme rundt, siger han og tilføjer, at det mest effektive for at undgå højsvingsulykker nok er at være ekstra opmærksom i krydsene.

- Det er et gyldent og vigtigt råd, at er man cyklist, og ser man en lastbil, der skal dreje til højre, så bliv bag ved den. Selvom det aldrig nogensinde kan være cyklistens skyld, så er man den bløde trafikant og den, der betaler prisen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Vejdirektoratet inden avisens deadline - men direktoratet har lovet at besvare avisens henvendelse hurtigst muligt.