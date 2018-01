Kvinde dømt for indbrud og peberspray

En 33-årig lokal kvinde tilstod indbrud i telebutik på Hornbæk Station, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Et indbrud i butikken Telemageren med adresse på Hornbæk Station 9. juli er nu endt med, at begge gerningsmænd er blevet dømt for forholdet. Før jul blev en 33-årig kvinde fra Hornbæk, der tidligere er dømt for tyverier, idømt en betinget dom på 40 dages fængsel for indbruddet, som en mand også tidligere har fået en dom for.