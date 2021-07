Under retssagen kom det frem, at det ikke er ualmindeligt at indgå mundtlige aftaler, når man handler med heste. Foto: Camilla T. Schrøder

Kvinde blev spundet ind i mystisk løgn: Nu er hun dømt

En 32-årig dansk kvinde solgte sammen med sin kæreste to heste til en kvinde fra Tikøb, men hestene kom aldrig, og pludselig var kæresten væk.

Helsingør - 12. juli 2021

Thi kendes for ret: Tiltalte straffes med 60 dages fængsel. Sådan lyder den sidste linje i dombogen fra en noget besynderlig sag om bedrageri, der både involverer et falsk forhold, et par dyre heste og en mindre pengestrøm ud af landet.

Sagen blev fornyeligt behandlet ved Retten i Helsingør, og her var en 32-årig kvinde dagens hovedperson. Ifølge anklageskriftet var hun tiltalt for bedrageri, idet hun sammen med en medgerningsmand havde solgt en kvinde fra Tikøb to heste til den nette sum af 204.300 kroner. Men hestene var aldrig nået frem, og pengene var overført.

Den anklage nægtede den 32-årige sig skyldig i.

Mødet Det var under en rejse i Holland sensommeren i 2018, at den 32-årige - nu tiltalte - mødte ham. Ifølge hendes forklaring fortalte han, at han levede af at sælge heste, og at han havde heste opstaldet på flere gårde rundt om i Holland. Han skulle være god til det med avl - noget hun ikke selv havde synderligt forstand på - hun gik mere op i dressur.

Sammen kørte de rundt i landet, og ofte udpegede han sine heste, når de passerede en gård.

Ofte foreslog hun, at de kunne tage ind og se nærmere på dem, men ifølge ham var det nok ikke så godt, når ikke de havde en aftale i forvejen.

Drømmen Ved årsskiftet fra 2018 til 2019 tog den 32-årige nu dømte ham med til Danmark for holde nytår.

I tiden op til havde kvinden fra Tikøb sammen med sin datter vist interesse i en af hans heste - en såkaldt frieserhoppe, som de havde set på internettet - og i januar mødtes de alle fire så i Tikøb for at tale om et eventuelt salg.

Ifølge den 32-årige havde mødet virket meget venskabeligt - der var kage på bordet, og samtalerne flød. Hun præsenterede ham som sin kæreste, og af dombogen kan man læse, at kvinden fra Tikøb i retten forklarede, hvordan tiltalte strålede, mens hun fortalte om parrets planer for fremtiden. De havde købt et stutteri i Holland, fået insemineret mange hopper, og nu skulle en drøm realiseres.

Handlen Kvinden fra Tikøb stolede på parret. Hun ville gerne købe frieserhoppen og også et af de føl, der ville kom ud af parrets mange inseminerede hopper.

Snart overførte kvinden fra Tikøb de 204.300 kroner, som var den aftalte pris.

Pengene gik ind på den 32-åriges konto.

Forud for salget havde han nemlig spurgt hende om ikke pengeoverførslerne kunne gå igennem hendes konto, og det tænkte den 32-årige måske bare var nemmest, da hendes konto jo var dansk.

Ifølge dombogen forklarede hun overfor retten, at hun ikke var i tvivl om, at alt gik reelt til - at hun hjalp sin kæreste med en reel hestehandel.

Fra hendes konto skulle pengene så videre til hans hollandske komto, og den del stod han selv for. På grund af reglerne om videreoverførsler kunne han i første omgang kun overføre 100.000 kroner af dem. Og det var det han gjorde.

Løgnen Efter handlen var gået igennem havde den 32-årige ikke kontakt med familien i Tikøb i nogle uger, men så tikkede en besked pludselig ind. Her skrev kvinden fra Tikøb, at det var en rigtig kedelig handel, de havde indgået, for de havde ikke set skyggen af de heste, de ellers var blevet lovet.

Ifølge kvindens datters udtalelser i retten gengivet i dombogen, så havde hun aftalt med tiltaltes hollandske kæreste, at han ville stå for hestetransporten.

På dagen havde han dog oplyst, at det ikke var muligt at bringe hestene til Danmark på grund af dårligt vejr, og derfor arrangerede datteren selv transporten: Men hestene kom aldrig som aftalt.

Den 32-årige var noget uforstående overfor den besked, indtil hun snart forstod, at hun var blevet snydt: Han var ikke, hvem han udgav sig for at være. Hun tilbageførte straks de 104.300 kroner, der stadig stod på hendes konto på grund af videreoverførselsreglerne.

Straffen Den 32-årige blev ifølge dombogen kendt skyldig i anklagen. Retten lagde vægt på, at den tiltalte havde boet på hotelværelser sammen med den hollandske mand under alle sine ophold i Holland.

Hun havde desuden aldrig set nogen af de heste, som manden havde fortalt, han skulle have opstaldet på de mange gårde. Ved at modtage betaling for hestene og videreføre dele af beløbet til ham, mente retten, at hun accepterede den risiko, at manden ikke rådede over dyrene.

Hun blev idømt 60 dages fængsel for bedrageri.

Dommen blev gjort betinget med en prøvetid på et år. Retten fandt det formildende, at hun havde tilbagebetalt de penge, hun stadig rådede over, til kvinden i Tikøb.