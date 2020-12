Kvinde blev fyret og drak sig i hegnet

En 48-årig kvinde fra Hornbæk blev om natten den 19. oktober sidste år standset af en politipatrulje, da hun i bil kom kørende ad Holmegårdsvej. Det viste sig, at hun havde en promille på 2.64

Inden kvinden satte sig ind i sin bil havde hun drukket alt for meget. Hun var netop blevet fyret, og om aftenen den 18. oktober havde hun først drukket vin hos en veninde. Derefter var hun taget på en beværtning i Hornbæk hvor hun havde drukket mere vin, små skarpe og drinks med whisky. Da hun blev stoppet af politpatruljen var hun på vej hjem.

I retten i Helsingør erkendte den 48- årige kvinde at hun havde en promille på de 2,64, som blev målt i blodet klokken 2.19 om natten.

Det udløste i retten en dom på 20 dages betinget fængsel. Den skal dog ikke afsones, såfremt hun undlader at begå noget strafbart i et år. Hun skal desuden udføre 40 timers samfundstjeneste og betale en bøde på 15.000 kroner.

Kvinden er frakendt retten til at køre bil i tre år, og da hendes promille var over 2,00, blev hendes bil endvidere konfiskeret, som loven foreskriver. Og endelig blev hun dømt til at betale sagens omkostninger,