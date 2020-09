Se billedserie Kunstneren Mia-Nelle Drøschler under arbejdet med maleriet i den tidligere mørke tunnel.

Kunstnere maler sig ind i byens hjerte

Helsingør - 08. september 2020 kl. 12:04

Onsdag klokken 17 er alle inviteret med til præsentationen af årets tunnelmalerier på Vapnagaard, som Kunst & Byrum står bag. Forbipasserende bliver portrætteret, Helsingørs historier bliver visualiseret og en smuk eksplosion af farver og plantevækst breder sig på byens to nye tunnelværker.

Læs også: Helsingoraner og sønderjyde er valgt til at udsmykke mørk tunneler

Mange nysgerrige stopper op og nogle lægger faktisk vejen forbi hver dag, for at se hvordan værkerne forandrer sig og hilse på kunstnerne, der lige nu befinder sig under henholdsvis Borgmester P. Christensens Vej og Kongevejen.

- Jeg kan godt mærke, at jeg maler ind i en tradition for tunnelmalerier og street art her i Vapnagaard. Det er ret interessant, at forbipasserende gerne vil snakke om maleriers forskellige udtryk som graffiti og ekspressionisme, siger Mia-Nelle Drøschler.

Mia-Nelles maleri udtrykker både det abstrakte og det figurative. En måge byder de forbipasserende velkommen og tre kendte figurer, Holger Danske, Erik af Pommern og Hamlet, er portrætteret, alt imens stærke og poetiske penselstrøg viser en ekspressiv gengivelse af naturen, skoven og havet, der er i Helsingør. Nutidens menneske bringes ind på tunnelens modsatte side, hvor Mia-Nelle lader 12 beboere fra Vapnagaard figurere.

- Vapnagaard og resten af Helsingørs historier hører sammen, siger Mia-Nella. Vapnagaard er jo mit sted. Jeg voksede op her. Det er ligesom at komme hjem, siger kunstneren, der nu bor i København.

Kunst samler folk og giver glæde

Når de mørke tunneler forvandles til kunst, tilfører det områderne langt mere end maling. Sådan Lyder det fra Christian Holm Donatzky, formand for By-, Plan- og Miljøudvalget.

- I forhold til byudvikling gør kunsten noget helt særligt for tunnelerne. Det er med til at skabe tryghed og ejerskab til området. Ved at omdanne de gamle, slidte og mørke tunneler til oplevelsesrum, hvor vi visualiserer byens mange nye og gamle historier, så bidrager værkerne til, at borgere og besøgende stopper op og bliver nysgerrige på de mange fortællinger, som det enkelte tunnelmaleri gemmer på, siger han.

Skulder ved skulder I tunnelen under Kongevejen maler street art-artisten Andreas Welin børn og voksne, der bor i Nøjsomheden og Vapnagaard. Portrætterne er side ved side i store formater og viser områdets mangfoldighed.

- Det er nemmest at få lov til at male børnene. Det kræver mere at overtale de voksne til at stå mode, fortæller han.

Portrætterne maler kunstneren i grønne og blå nuancer.

- Et portræt skal selvfølgelig være vellignende og det kan virke meget stærkt, især hvis farverne også er realistiske. Derfor har jeg valgt de alternative farver, forklarer Andreas.

Også Andreas har oplevet, at de forbipasserende allerede nu tager værkerne til sig.

-Det er skægt at se de forbipasserendes nysgerrighed og glæde, når de genkender de portrætterede, fordi de bor i nærheden af hinanden, fortæller han.

Æstetik og fællesskaber på tværs

- Det er fantastisk, at folk kommer forbi og gerne vil være med, siger Elisabetta Saui fra Kunst og Byrum Helsingør, som har inviteret de to kunstnere. Her bliver kunst til infrastruktur og en del af folks daglige liv. Det her er kunst, der skaber et tilhørsforhold, stolthed og et fællesskab på tværs af forskelle, siger Elisabetta.

- Nu har Kunst og Byrum gennem en årrække arbejdet med at skabe en lang række tunnelmalerier og vi kan mærke, at det betyder rigtig meget for beboerne i området, siger Michael Mathiesen, formand for Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune.

Kunst og Byrum Helsingør inviterer til værkernes indvielse onsdag 9. september.

Programmet er således som følger:

Klokken 17.00: Tunnel ved Vapnagård v. Rønnebær Allé/B. P. Christensensvej

- Velkomsttale ved Michael Matthiesen, formand for Kultur- og Turismeudvalget.

- Tale ved Mia-Nelle; med introduktion ved Elisabetta Saiu

- Vapnagaards beboere får ordet

17.20 Gåtur på 2 min. til Tunnel Kongevejen ved Nøjsomhed

- Tale ved Christian Holm Donatzky, formand for By-, Plan- og Miljøudvalget

- Tale ved Andreas Welin; med introduktion ved Elisabetta Saiu, Kunst og Byrum Helsingør

- Ordet gives til Kristian Sinding, Boligården Nøjsomhed og Marko Bilic, Tetriz Club.

- Drinks og afslutning ved Elisabetta Saiu, Kunst og Byrum Helsingør

Kunstnernes tidligere værker kan ses på hjemmesiderne: www.welin-one.com og www.mianelle.com.

Kunst og Byrum Helsingør og årets to tunnelmalerierne er økonomisk støttet af Helsingør Kommune og Kulturministeriet

